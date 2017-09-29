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До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области в последний день сентября

30 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6, днем: +9…+14 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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