Проблему обеспеченности школьными учебниками рассмотрят на парламентском часе в Псковской гордуме

11:16, 29 сентября 2017, ПАИ

Проблему обеспеченности школьными учебниками рассмотрят на специальном парламентском часе в Псковской городской Думе (ПГД). Об этом с сессии ПГД 6-го созыва передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Коммунист Дмитрий Михайлов воспользовался возникшей в ходе заседания паузой и уточнил у главы администрации Пскова Игоря Калашникова, как понимать ситуацию, сложившуюся в школе № 22, где родителей заставляют покупать учебники за третий класс.

Игорь Калашников сообщил, что к нему подобных жалоб не поступало, но в ситуации он разберется. «Если у нас проблема с учебниками, то давайте честно говорить, а то с трибуны мы рассуждаем, что проблем нет, а в кулуарах выясняется, что вот тут их надо докупить», - вступил глава Пскова Иван Цецерский.

Начальник городского управления образования Игорь Прокофьев, что закупка учебников за счет бюджета шла в течение всего лета. «Более 7 млн рублей - общие расходы, 700 тысяч рублей — внебюджетные средства, которые сумели заработать сами школы. Поставки еще продолжаются. Также мы организовали обменный фонд между школами, поменялись тремя тысячами экземпляров. Сейчас обеспеченность учебниками составляет 97%», - доложил он и также пообещал разобраться в ситуации, возникшей в школе № 22.

К парламентскому часу Игорь Прокофьев намерен подготовить для депутатов подробный доклад об обеспеченности городских школ учебниками.