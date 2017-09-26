Более 35 тысяч заплатила мошеннице за «магию» великолучанка

11:26, 29 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках местная жительница лишилась денег, доверившись мошеннице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, великолучанке позвонила неизвестная гражданка, которая сообщила, что является помощницей известного целителя, и предложила свои услуги в качестве экстрасенса. Она пообещала горожанке решить все проблемы со здоровьем и благосостоянием, и та согласилась. Попутно великолучанке предложили перечислить деньги на указанный счет, чтобы «магия» подействовала эффективнее.

Женщина перевела «экстрасенсу» в общей сложности 35 тыс. 800 рублей. Незнакомка по телефону провела с ней различные обряды, прочитала заклинания. Но ожидаемого результата все это не дало, и потерпевшая обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

