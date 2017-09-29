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Общество

Первый мини-концерт в преддверии музыкального фестиваля Crescendo состоялся в Пскове

28 октября в Пскове на пешеходной части улицы Пушкина прошел первый мини-концерт в преддверии музыкального фестиваля Crescendo. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа мини-концертов продолжится 30 сентября в 12:00 получасовым перформансом «Джазовые импровизации и классическая музыка», который состоится в Пскове у памятника Пушкину (остановка «Летний сад»). 

Кроме того, 1 октября в 12:00 в Детском парке состоится заключительный мини-концерт «Саксофон и фортепиано».  Вход на все мероприятия свободный.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.

В этом году фестиваль будет проходить в БКЗ Псковской областной филармонии с 5 по 6 октября. Билеты можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24, в Гипермаркете «Империал» и на сайте филармонии.

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