Стал известен персональный состав комитетов гордумы Пскова 6-го созыва
Утвержден персональный состав комитетов Псковской городской Думы 6-го созыва. Об этом с сессии городского парламента сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В состав комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Григорий Турчин, Дмитрий Барабанов, Любовь Николаева, Ольга Фёдорова, Григорий Стороненков и Елена Маницкая.
В комитет по социальным вопросам и молодежной политике вошли Елена Полонская, Любовь Николаева, Ольга Фёдорова, Федор Постнов и Сергей Колосов.
Членами комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму стали Валерий Тюменцев, Эдуард Белов, Сергей Гаврилов и Олег Брячак.
В комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности вошли Артур Гайдук, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Дмитрий Барабанов, Денис Иванов, Елена Полонская, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Сергей Барабанов, Александр Тимофеев, Сергей Фёдоров, Александр Баев, Олег Брячак и Сергей Колосов,
В комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления будут работать Эдуард Белов, Константин Болотин, Денис Иванов, Владимир Воробьёв, Валерий Тюменцев, Иван Цецерский, Дмитрий Михайлов, Александр Тимофеев, Сергей Федоров. Александр Баев, Юлия Пожидаева, Сергей Барабанов.
В комитет по ЖКХ и благоустройству вошли Григорий Турчин, Сергей Гаврилов, Владимир Воробьев, Сергей Мусиенко, Елена Маницкая и Юлия Пожидаева.
Членами комиссии по регламенту стали Владимир Воробьёв, Григорий Стороненков, Валерий Тюменцев, Артур Гайдук и Дмитрий Михайлов.