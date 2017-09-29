В деревне Лавры расположится зрительская зона на ралли «Cupper Псков-2017»

11:44, 29 сентября 2017, ПАИ

Зрительская зона на ралли «Cupper Псков-2017» расположиться на центральной площади деревни Лавры Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Он рассказал, что зрительская зона находится на скоростном участке №4, в ней будет установлен трамплин. «Там будут песни, танцы, еда», - пообещал организатор гонки.

Добавим, что СУ4 «Лавры» стартует в районе деревни Железово в 13:35. Дороги будут перекрыты с 13:00. Движение гражданским автомобилям вновь разрешат в 15:30.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» носит статус 18-го этапа Кубка России по ралли, финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

Заявки на участие в гонке подали 75 экипажей из разных городов России и Белоруссии. Псковичи будут стартовать в составе четырёх экипажей: под стартовым номером 22 на трассу уйдут мастера спорта Александра Горланова и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.

Церемония открытия гонки состоится сегодня, 29 сентября, в 18:30 в Пскове на набережной реки Великой у стен Кремля. Технический старт будет дан утром 30 сентября из окрестностей Изборска. Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков. Финиш состоится в Пскове на улице Маргелова, в 21:00 в КСК «Супер» в концертном зале «Пароход» пройдёт церемония награждения победителей.