Трех нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области 28 сентября

11:51, 29 сентября 2017, ПАИ

В Пскове, Пушкиногорском и Псковском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 28 сентября в Пскове у дома по улице Кузбасской дивизии полицейские остановили автомобиль «Мицубиси», за рулем которого оказался 38-летний нетрезвый мужчина.

В тот же день, днем, в Пушкиногорском районе по дороге Пушкинские Горы - Новгородка на скутере ехал 44-летний местный житель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Псковском районе по дороге Новгород-Псков на иномарке «Тойота» следовал 37-летний гражданин, который также был в нетрезвом виде.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.