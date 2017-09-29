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Общество

Трех нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области 28 сентября

В Пскове, Пушкиногорском и Псковском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 28 сентября в Пскове у дома по улице Кузбасской  дивизии полицейские остановили автомобиль «Мицубиси», за рулем которого оказался 38-летний нетрезвый мужчина.

В тот же день, днем, в Пушкиногорском районе по дороге  Пушкинские  Горы - Новгородка  на скутере ехал  44-летний местный житель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Псковском районе по дороге Новгород-Псков  на иномарке  «Тойота» следовал 37-летний  гражданин, который также был в нетрезвом виде.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к  уголовной ответственности. 

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