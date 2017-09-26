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«Тойота» и ВАЗ не разъехались на перекрестке улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове

28 сентября в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Алтаева столкнулись автомобили «Тойота Рав-4» и ВАЗ-21150. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

47-летний водитель «Тойоты» на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество машине ВАЗ под управлением 30-летней женщины, которая ехала во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗа получила незначительные травмы.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции остановили на дорогах региона 8 нетрезвых водителей.

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