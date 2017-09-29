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Общество

На завершение реставрации Земляной крепости в Великих Луках направят 15 млн рублей

Объявлен конкурс с ограниченным участием на завершение реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость , построенная по приказу Петра I в 1704-1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII», расположенного в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Максимальная цена контракта составляет 15 млн рублей.

Подрядчик будет работать на левом берегу реки Ловать, к югу от улицы Розы Люксембург. Срок окончания реставрации — 15 сентября 2018 года.

 

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