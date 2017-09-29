Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»

12:15, 29 сентября 2017, ПАИ

Конкурсантки «Миссис Бабушка Псков 2017» приняли участие в финальной фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



Фото: Ирина Большакова



























«Идут последние приготовления к конкурсу. Это не мешает конкурсанткам принимать участие в финальных фотосессиях. Финальная фотосессия была семейной и прошла в фотостудии официального фотографа проекта - Ирины Большаковой», - рассказали организаторы.

Напомним, что конкурс «Миссис Бабушка Псков 2017» пройдет 1 октября в аквапарке «Акваполис». Начало в 15:00. Подробная информация о мероприятии - по телефону 701-101.

Организаторы конкурса: продюсерский центр «Королев продакшн» , Медиахолдинг Псковской области и Аквапарк «Акваполис». Официальный визажисты и стилисты конкурса: Татьяна Серова и Ольга Новичкова. Официальный фотограф - Ирина Большакова.

Спонсоры: сеть магазинов «Glance» , ТЦ «Максимус», фитнес клуб XPRESS, кулинарная мастерская «Хлебосол», ТК «Пик 60», бьюти -сообщество «ORIPROFI», ЖК «Европа», фирменная пекарня «Пирогов», салон цветов «Флоренция», санаторий «Хилово», Академия Большого тенниса в Пскове и студия красоты «Lorraine».

Информационная поддержка: радио «Дача», радио «7 небо», газета «Комсомольская правда. Псков», газета «Псковская правда» и Псковское агентство информации.