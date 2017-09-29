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Общество

Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»

Конкурсантки «Миссис Бабушка Псков 2017» приняли участие в финальной фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова
  • Финальная фотосессия «Миссис Бабушка Псков 2017»
    Фото: Ирина Большакова

«Идут последние приготовления к конкурсу. Это не мешает конкурсанткам принимать участие в финальных фотосессиях. Финальная фотосессия была семейной и прошла в фотостудии официального фотографа проекта - Ирины Большаковой», - рассказали организаторы.

Напомним, что конкурс «Миссис Бабушка Псков 2017» пройдет 1 октября в аквапарке «Акваполис». Начало в 15:00. Подробная информация о мероприятии - по телефону 701-101.

Организаторы конкурса: продюсерский центр «Королев продакшн» , Медиахолдинг Псковской области и Аквапарк «Акваполис». Официальный визажисты и стилисты конкурса: Татьяна Серова и Ольга Новичкова. Официальный фотограф - Ирина Большакова.

Спонсоры: сеть магазинов «Glance» , ТЦ «Максимус», фитнес клуб XPRESS, кулинарная мастерская «Хлебосол», ТК «Пик 60», бьюти -сообщество «ORIPROFI», ЖК «Европа», фирменная пекарня «Пирогов», салон цветов «Флоренция», санаторий «Хилово»Академия Большого тенниса в Пскове и студия красоты «Lorraine».

Информационная поддержка: радио «Дача», радио «7 небо», газета «Комсомольская правда. Псков», газета «Псковская правда»  и Псковское агентство информации.

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