Избраны заместители главы Пскова

12:03, 29 сентября 2017, ПАИ

Избраны три заместителя главы Пскова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с первой сессии Псковской городской Думы шестого созыва 29 сентября.

Кандидатур на должности заместителей было три. Это Владимир Воробьёв и Сергей Гаврилов, занимавшие аналогичные посты в прошлом созыве гордумы, и Елена Полонская. Все трое — представители партии «Единая Россия».

В результате тайного голосования за Владимира Воробьёва проголосовали 24 депутата, против был 1.

Кандидатуру Сергея Гаврилова поддержали 24 парламентария, один бюллетень оказался недействительным.

Елена Полонская набрала 22 голоса «за» и 1 «против». Один бюллтень также был недействительным.

Добавим, что Сергей Гаврилов и Елена Полонская будут работать в качестве заместителей главы Пскова на штатной основе.