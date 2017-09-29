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Общество

Избраны заместители главы Пскова

Избраны три заместителя главы Пскова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с первой сессии Псковской городской Думы шестого созыва 29 сентября.

Кандидатур на должности заместителей было три. Это Владимир Воробьёв и Сергей Гаврилов, занимавшие аналогичные посты в прошлом созыве гордумы, и Елена Полонская. Все трое — представители партии «Единая Россия».

В результате тайного голосования за Владимира Воробьёва проголосовали 24 депутата, против был 1.

Кандидатуру Сергея Гаврилова поддержали 24 парламентария, один бюллетень оказался недействительным.

Елена Полонская набрала 22 голоса «за» и 1 «против». Один бюллтень также был недействительным.

Добавим, что Сергей Гаврилов и Елена Полонская будут работать в качестве заместителей главы Пскова на штатной основе.

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