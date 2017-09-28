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Политика

Утверждены председатели комитетов и комиссии Псковской гордумы

На первой сессии Псковской городской Думы шестого созыва путём тайного голосования депутаты избрали председателей шести комитетов гордумы и одной комиссии. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководителем комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю стал Григорий Турчин, которого поддержали 14. депутатов. Претендовавшая на этот пост Елена Маницкая набрала только 9 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Кандидат на пост председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности был только один. Это Григорий Стороненков. За него проголосовали 24 парламентариев, один против.

Валерий Тюменцев также было единственным претендентом на пост председателя комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму. За него проголосовали 24 коллеги, против — один.

Комитет по социальным вопросам и по молодёжной политике возглавила Елена Полонская. Альтернативных кандидатур не было и она набрала 25 голосов.

Председателем комитета по ЖКХ и благоустройству избран Сергей Гаврилов, который возглавлял его и в предыдущем созыве гордумы. За него проголосовали 25 депутатов.

Председателем комиссии по регламенту и депутатской этике стал Владимир Воробьёв, набравий 22 голоса. Два парламентария высказались против его кандидатуры, один бюллетень был испорчен.

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления возглавил Эдуард Белов. Он набрал 24 голоса, против оказался один депутат.

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