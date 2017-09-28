Утверждены заместители председателей комитетов и комиссии Псковской гордумы

12:28, 29 сентября 2017, ПАИ

На первой сессии Псковской городской Думы 6-го созыва депутаты избрали заместителей председателей шести комитетов гордумы и одной комиссии. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, заместителем руководителя комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю стал Дмитрий Барабанов, набравший 24 голоса.

Кандидатов на пост заместителя председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности было два - Артур Гайдук и Сергей Барабанов. Гайдук получил 23 голоса, Барабанов набрал лишь 15 голосов коллег. В итоге в этом комитете будут работать сразу два заместителя председателя, так как в него входят сразу 15 депутатов.

Заместителем председателя комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму стал Эдуард Белов, набравший 24 голоса. Федор Постнов будет замещать руководителя комитета по социальным вопросам и молодёжной политике. Заместителем председателя комиссии по регламенту и депутатской этике стал Григорий Стороненков. Заместителем председателя комитета по ЖКХ и благоустройству избран Григорий Турчин. В комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления заместителем будет работать Денис Иванов.