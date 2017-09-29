Круглый стол, посвященный 870-летию со дня первого упоминания о Москве прошел в Псковском филиале Академии ФСИН

19:29, 29 сентября 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся круглый стол, посвященный 870-летию со дня первого упоминания о Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Академии.

Совет курсантов и студентов Псковского филиала академии выступил организатором проведения круглого стола «Москва – третий Рим», в работе которого приняли участие преподаватели и обучающиеся образовательной организации.

Участников научного мероприятия приветствовал заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев, пожелавший всем интересных докладов, которые смогут расширить кругозор в изучении истории столицы страны, позволят узнать новые факты в ее становлении и развитии.

Кроме того, курсанты и студенты провели большую работу при подготовке своих докладов, поэтому их выступления о Москве были нестандартными, начиная от становления столицы и заканчивая загадками Красной площади и храма Василия Блаженного.

На круглом столе прозвучали также доклады: «Старейшие часы Москвы», «Революционная столица», «Семь сталинских высоток», «Секретная линия метро».

Как отметил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, который курирует совет самоуправления курсантов и студентов образовательной организации, воспитание исторического сознания и гражданственности начинается со знания истории о стране, в которой живешь, а если эти знания обучающий получает с интересом, а потом с удовольствием делится с окружающими, значит исторический материал будет усвоен надежно, а проведение круглого стола станет ярким запоминающимся событием не только для докладчика, но и для слушателей.