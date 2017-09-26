Вечеринка в квартире псковича закончилась пропажей банковской карты

12:30, 29 сентября 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, с 24 по 25 сентября из квартиры дома по улице Гражданской свободным доступом была совершена кража банковской карты, с которой впоследствии были сняты деньги в сумме 40 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена безработная жительница областного центра 1978 года рождения. По имеющимся данным, она была в гостях у потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртное. А после вечеринки подозреваемая ушла, забрав с собой банковскую карту хозяина, которой затем воспользовалась по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.