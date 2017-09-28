В Псковскую область планируется наладить поставки белорусской техники

12:42, 29 сентября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел рабочую встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси Анатолием Черным в рамках своего рабочего визита в Белоруссию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили возможности поставки в Псковскую область белорусских пассажирских автобусов, грузовой, коммунальной и дорожно-строительной техники, лифтового и котельного оборудования.

Александр Кузнецов заявил, что регион заинтересован в расширении сотрудничества с Белоруссией в области поставок стройматериалов и оказания строительных услуг. «Для Псковского региона вопрос сотрудничества с Белоруссией, в том числе в сфере строительства, является весьма привлекательным. Мы открыты для обсуждения», — отметил вице-губернатор.

Анатолий Черный выразил готовность строительной отрасли Белоруссии к расширению сотрудничества. «Сегодня мы работаем во многих регионах России, в том числе в Псковском. Однако мы готовы наращивать объемы и выходить с новыми проектами», — сказал он.

Примером удачной совместной работы является участие в строительстве школы на 1350 мест в микрорайоне Борисовичи в Пскове, которая была введена в эксплуатацию 1 сентября этого года. Объект был построен с участием белорусских строителей и с использованием белорусских стройматериалов. В настоящее время строители из Белоруссии возводят школу в Великих Луках.

В рамках рабочего визита Александр Кузнецов также посетил Минский автозавод, где ознакомился с широким модельным рядом грузовой, пассажирской и специальной техники МАЗ и обсудил с представителями завода возможности поставки этой техники в Псковскую область.