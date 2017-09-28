0
22:04
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
14:46
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
08:27
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
13:56
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
19:39
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
10:19
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
Еще новости
Экономика

В Псковскую область планируется наладить поставки белорусской техники

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел рабочую встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси Анатолием Черным в рамках своего рабочего визита в Белоруссию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили возможности поставки в Псковскую область белорусских пассажирских автобусов, грузовой, коммунальной и дорожно-строительной техники, лифтового и котельного оборудования.

Александр Кузнецов заявил, что регион заинтересован в расширении сотрудничества с Белоруссией в области поставок стройматериалов и оказания строительных услуг. «Для Псковского региона вопрос сотрудничества с Белоруссией, в том числе в сфере строительства, является весьма привлекательным. Мы открыты для обсуждения», — отметил вице-губернатор.

Анатолий Черный выразил готовность строительной отрасли Белоруссии к расширению сотрудничества. «Сегодня мы работаем во многих регионах России, в том числе в Псковском. Однако мы готовы наращивать объемы и выходить с новыми проектами», — сказал он.

Примером удачной совместной работы является участие в строительстве школы на 1350 мест в микрорайоне Борисовичи в Пскове, которая была введена в эксплуатацию 1 сентября этого года. Объект был построен с участием белорусских строителей и с использованием белорусских стройматериалов. В настоящее время строители из Белоруссии возводят школу в Великих Луках.

В рамках рабочего визита Александр Кузнецов также посетил Минский автозавод, где ознакомился с широким модельным рядом грузовой, пассажирской и специальной техники МАЗ и обсудил с представителями завода возможности поставки этой техники в Псковскую область.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 1
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
28 сентября 2017
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год 2
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
28 сентября 2017
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
27 сентября 2017
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019 22
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
25 сентября 2017
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
24 сентября 2017
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний 16
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах 3
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 5

Идет загрузка...