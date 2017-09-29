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Общество

Псковские эксперты обсуждают в Калининграде вопросы охраны памятников

28 сентября в Калининграде состоялось открытие XVI ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, который завершится 30 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, от комитета участие в съезде принимают председатель Елена Яковлева, первый заместитель председателя Наталья Сергеева, а также заместитель председателя Надежда Волова.

Программа съезда включает пленарные заседания, совещание с руководителями территориальных органов Минкультуры России, тематические круглые столы, в том числе посвященные вопросам определения критериев исторической, культурной и социальной значимости объектов культурного наследия, ведению Единого государственного реестра объектов культурного наследия и вопросам взаимодействия с органами регистрации прав при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориях объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия.

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