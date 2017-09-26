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В Крыму задержали двух россиян, шпионивших в пользу Украины

В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович», — сказано в релизе.

Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму. На допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Виновным грозит до 20 лет заключения.

В правительстве республики считают, что Украина перешла к активным диверсионно-шпионским действиям из-за того, что политика давления и блокад Крыма провалилась. «Высокопрофессиональная работа российских спецслужб, а также бдительность крымчан сводят к нулю шансы Киева на подрыв ситуации на полуострове», - заявил глава госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

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