В Крыму задержали двух россиян, шпионивших в пользу Украины

13:14, 29 сентября 2017, ПАИ

В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович», — сказано в релизе.

Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму. На допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Виновным грозит до 20 лет заключения.

В правительстве республики считают, что Украина перешла к активным диверсионно-шпионским действиям из-за того, что политика давления и блокад Крыма провалилась. «Высокопрофессиональная работа российских спецслужб, а также бдительность крымчан сводят к нулю шансы Киева на подрыв ситуации на полуострове», - заявил глава госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.