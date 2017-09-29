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Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»

30 сентября в Пскове состоится лекция Михаила Бобровникова «Путешествие по США». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка».

«Интересно, сможешь ли ты бесплатно прожить 40 дней в США, при этом посетить кампус Microsoft, выпить чашечку кофе с сотрудниками Amazon, побродить в штабе Google, поговорить о том, о сём с управленцами офиса Facebook, а на десерт заглянуть в компанию Apple? Если нет, то тебе необходимо посетить встречу с Михаилом Бобровниковым - основателем компании Extrashot, лауреатом премии «Молодые миллионеры 2015» и победителем конкурса «Ты - предприниматель 2014», который недавно путешествовал по США и готов об этом рассказать в лектории проекта «Ветка»», - говорится в аннотации к мероприятию.

С 2014 года Михаил Бобровников проехал 25 стран, посетил около 150 городов и преодолел больше 60 000 км на автомобиле. Посмотреть мир ему позволило любимое дело, которое он создал "с нуля" в 22 года. С того момента он передвигается по планете, изучает города и страны.

Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Начало в 17:00. Вход свободный.

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