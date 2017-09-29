В Пскове проходит региональный слет отрядов «Юнармия-Псков-2017»

13:23, 29 сентября 2017, ПАИ

29 сентября в Пскове на базе стрелкового комплекса центра «Патриот» и лицея №4 «Многопрофильный» проходит региональный слет юнармейских отрядов Псковской области «Юнармия-Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях принимают участие 12 команд регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Псковской области. В состав каждой команды входят четыре юноши и три девушки возрастом от 14 до16 лет.

Командам необходимо пройти ряд испытаний: «Статен в строю, силен в бою», «Прохождение торжественным маршем в составе отделения и прохождение с песней», «Исполнение гимна Российской Федерации и Юнармии», «Юный армеец», физическую, туристическую, медицинскую подготовку и стрельбу.

С началом соревнований ребят поздравил руководитель стрелкового комплекса центра «Патриот» Виктор Павелко: «В Псковской области юнармейское движение активно развивается. С каждым днем становится все больше и больше молодых, сильных, целеустремленных, любящих свою страну, знающих и ценящих свое прошлое ребят. На примере юнармейцев подрастающее поколение будет стремиться к собственным рекордам, ведь цель «Юнармии» воспитать здоровых и патриотически настроенных граждан».

«В отряде нам прививают любовь к Родине, дает хорошую спортивную подготовку, позволяет приобрести знания и опыт, которые пригодятся во время прохождения военной службы, - рассказал участник «Юнармии».

Кроме того, «Юнармия» большую популярность набирает среди девушек.

«Я вступила в ряды движения прежде всего доказать самой себе, что способна на многое. Я могу преодолеть трудности, решить самостоятельно поставленные задачи, мне пригодится это в будущем. «Юнармия» закаляет характер, дисциплинирует, тренирует, укрепляет тело и душу», - поделилась участница юнармейского отряда.

Добавим, команда, занявшая первое место в региональном слете юнармейских отрядов «Юнармия-Псков-2017», награждается переходящим кубком и дипломами регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Псковской области. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами.