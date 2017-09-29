Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе

14:04, 29 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, накануне 25-летия со дня образования Псковского ОМОНа, прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета. В этом году свои силы решили проверить 2 молодых бойца ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно бойцы сдали теоретический экзамен, в рамках которого показали свои знания материально-технической части оружия, нормативных документов, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

Перед началом испытаний, инструкторы проверили экипировку и снаряжение претендентов. Затем группа вышла на дистанцию. Предстоял восьмикилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности в условиях, максимально приближенных к боевым. «Это испытание оказалось самым трудным, но оба бойца с честью его выдержали», - подчеркнули в ведомстве.

Затем им следовало прорваться сквозь плотный огонь условных противников, организовавших засаду, а также захватить машину с «злоумышленниками».

Предпоследним этапом стала стрельба из боевого оружия. Молодые росгвардейцы поразили все мишени. А напоследок кандидатов ждала трехминутная рукопашная схватка с обладателем черного берета.

В торжественной обстановке черные береты двум победителям вручил врио командира ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области подполковник Андрей Виноградов. Он поздравил бойцов и пожелал им и впредь с честью нести высокое звание сотрудника отряда мобильного особого назначения.