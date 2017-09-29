Великолучанка заняла второе место на чемпионате кинологов ФСИН

14:49, 29 сентября 2017, ПАИ

Великолучанка Инна Фадеенкова заняла второе место на чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Республике Башкортостан прошел чемпионат ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, на котором старший инструктор-кинолог ФКУ ИК-5 (г. Великие Луки) УФСИН России по Псковской области Инна Фадеенкова с розыскной собакой по кличке Урза успешно выполнила испытания и заняла почетное второе место в нормативе «Следовая работа».

На безе УФСИН России по Республике Башкортостан собрались лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы, которые неоднократно с успехом представляли уголовно-исполнительную систему на межведомственных и международных соревнованиях. Всего в первенстве 2017 года приняли участие 320 кинологов из 74 команд, представляющих территориальные органы ФСИН России.

В течение пяти дней участники демонстрировали навыки своих собак: сдавали нормативы по преодолению элементов полосы препятствий, задержанию, конвоированию и охране, проводили следовую работу, обыск местности, автотранспорта и помещения.

По итогу выполнения норматива «Следовая работа» специалист-кинолог Инна Фадеенкова заняла почетное второе место, а в общем зачете 15. В разряде «Поиск взрывчатых веществ» начальник кинологического отделения СИЗО-1 Ольга Гребешкова со специальной собакой по кличке «Джесси» заняла 10 место. По итогу соревнований команда УФСИН России по Псковской области стала 16-ой.

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев, курирующий службу охраны, высоко оценил достижения сотрудников и отметил, что наши специалисты-кинологи не только эффективно выполняют задачи по охране и конвоированию осужденных, но и достойно выступают на соревнованиях всероссийского уровня.