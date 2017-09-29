Псковская область готова к отопительному сезону на 90%

14:57, 29 сентября 2017, ПАИ

Готовность Псковской области к отопительному сезону составляет 90%, заявил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов. «Мы даже идем намного с опережением в сравнении с прошлым годом», - сказал он 29 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

А. Агапов уточнил, что всего в области нужно подготовить 448 котельных, 852 км теплосетей и 3 тысячи км водопроводных сетей. Причем, как он отметил, подготовка ведется в три этапа: потребителей, энергоснабжающих организаций (до 1 ноября), паспортов муниципальных образований (до 15 ноября).

По словам руководителя комитета, на подготовку к подаче тепла в регионе выделено 578 млн рублей, средства из консолидированного бюджета, но есть и средства областной казны.

«Активно готовятся и концессионеры, взяли также на концессию Пушкиногорский район. Осталось только два «мазутных» района в Псковской области: Пушкиноногорский и Опочецкий. Опочецкий пока еще остается на мазуте. Мы полностью избавимся от мазутного вида топлива в этом году. Срывов никаких по инвесторам у нас, надеюсь, не будет», - рассказал Андрей Агапов и добавил, что к началу отопительного сезона будут допущены 4 новых котельных. «В Порховском районе сейчас находится в стадии строительства новая котельная, 10-го будем уже запускать», - сообщил он.