К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон

15:01, 29 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области в связи с погодными условиями досрочно начинается отопительный сезон. Об этом сегодня, 29 сентября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Агапова, в Усвятском районе отопительный сезон уже начался, в Пскове подключаются к теплу социальный объекты, а со 2 октября начнется подключение жилого фонда.

Председатель комитета также рассказал, что задолженность предприятий ЖКХ области перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,04 миллиарда рублей. Основной долг - за газ. «В прошлом году мы подписали 5 летний график погашения задолженности с Газпромом и стараемся соблюдать его. Муниципальным предприятиям выделяются субсидии», - напомнил Андрей Агапов.

«Порядка 10 котельных да у нас были отключены от электроэнергии, но мы провели переговоры с «Псковэнерго» и котельные уже на следующей неделе войдут в отопительный сезон», - также сообщил он.