Газовики провели рейд по приостановке подачи газа в частном секторе Пскова

15:13, 29 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» провели совместный рейд по отключению от газоснабжения должников и абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО), проживающих в частном секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

На день отключения из 17 абонентов, запланированных к приостановке подачи газа, девять оплатили задолженность на общую сумму 60 364 рубля и заключили договор на ТО ВДГО.

По итогам рейда оплатили свои долги еще четыре абонента на общую сумму 28 тысяч 300 рублей, подача газа была приостановлена одному абоненту с суммой задолженности более 5 тысяч рублей, накопленной с марта 2017 года. Чтобы возобновить газоснабжение ему придется оплатить долг, работы газовиков по отключению и подключению, а также, в случае судебного разбирательства, судебные издержки и работу службы судебных приставов.

«Мы не устаем повторять – накапливать задолженность экономически невыгодно. Закон предусматривает строгие санкции не только за наличие долга, но и за недопуск специалистов к газоиспользующему оборудованию, за отсутствие договора на ТО ВДГО. Приостановка подачи газа осуществляется до устранения всех причин, послуживших основанием для отключения», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.