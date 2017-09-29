Администрация Великих Лук принимает сообщения о самовольном возведении сооружений у водоемов

15:43, 29 сентября 2017, ПАИ

В администрации Великих Лук открыта «горячая линия» по информированию о самовольном возведении сооружений в границах водоохранных зон, препятствующих доступу граждан к водоемам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Прием обращений граждан ведут работники отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом в рабочее время с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону (81153) 3-32-64.