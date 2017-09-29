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Общество

Землевладелец оштрафован за зарастание сельхозугодий в Печорском районе

Собственник двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Печорском районе, привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание  в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей и выдано предписание с целью устранения нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Нарушение земельного законодательства было выявлено в ходе проведения плановой выездной проверки – при осмотре земель установлено, что два участка общей площадью 15,9 га, расположенных в районе деревень Рачево и Аристово, не используются для сельскохозяйственного производства и зарастают на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

По данному факту были составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2  статьи 8.7 КоАП РФ. В настоящее время штраф оплачен полностью.

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