Землевладелец оштрафован за зарастание сельхозугодий в Печорском районе

16:56, 29 сентября 2017, ПАИ

Собственник двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Печорском районе, привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей и выдано предписание с целью устранения нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Нарушение земельного законодательства было выявлено в ходе проведения плановой выездной проверки – при осмотре земель установлено, что два участка общей площадью 15,9 га, расположенных в районе деревень Рачево и Аристово, не используются для сельскохозяйственного производства и зарастают на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

По данному факту были составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В настоящее время штраф оплачен полностью.