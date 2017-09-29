Масштабные учения псковских сотрудников МЧС прошли в Великих Луках

20:01, 29 сентября 2017, ПАИ

С 27 по 28 сентября в Великих Луках под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Псковской области – начальника управления гражданской защиты полковника Андрея Бардинова провели тактико-специальное учение с аварийно-спасательной службой области по теме: «Организация работы по ликвидации последствий аварии на объекте экономики, применяющем в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ)».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, учения проводились в два этапа. На первом этапе отрабатывались вопросы организации оповещения, и приведение АСС области в режим «Повышенной готовности».

В ходе второго этапа отрабатывались практические действия АСС области по ликвидации последствий аварии на объекте экономики использующем в производстве АХОВ. Великолукский молочный комбинат является потенциально опасным объектом, так как в процессе производства здесь используется аммиак.

Легенда учения предполагала, что в результате износа трубопровода в конденсаторном отделении на предприятии произошёл аварийный выброс аммиака. Данная информация была доведена до всех взаимодействующих структур.

К месту условной аварии незамедлительно выдвинулась дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук в составе 11 человек на трёх единицах техники. Также на место прибыли: пожарный расчёт ПСЧ-6, оперативная группа КЧС и ПБ (Великие Луки), группа быстрого реагирования ОМВД России по Великим Лукам, группа организации дорожного движения ОГИБДД, две бригады скорой медицинской помощи и оперативная группа территориального отдела управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Псковской области в городе Великие Луки.

В соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведена эвакуация работников в безопасный район, определенный руководством предприятия, а оттуда работники и местное население, попавшее в зону заражения, вывезены на пункты временного размещения. В ходе эвакуации были использованы средства индивидуальной защиты органов дыхания, хранящиеся на рабочих местах работников предприятия.

Кроме того, силами дежурно-спасательной группы ПСО Великих Лук была развернута газоспасательная база и определено время работы газоспасательного отделения, а также проведена разведка прилегающей территории и компрессорного цеха на предмет загазованности и наличия пострадавших. По докладам командира дежурной спасательной группы концентрация аммиака на прилегающей территории составила 3 предельно допустимые нормы в радиусе 30 метров от конденсаторного отделения и 2 предельно допустимые нормы в помещениях компрессорного цеха.

В ходе проведения разведки полностью обследованы помещения компрессорного цеха и обнаружены один погибший и двое пострадавших с поражением органов дыхания средней степени тяжести.

Также в процессе проведения газоспасательных работ, пострадавшие были обеспечены средствами защиты органов дыхания и эвакуированы в безопасное место для проведения реанимационных мероприятий. Один пострадавший доставлен к месту оказания медицинской помощи силами ДСГ ПСО Великих Лук, второму пострадавшему оказана помощь бригадой скорой медицинской помощи. Затем спасателями была проведена повторная разведка помещений компрессорного цеха на предмет загазованности и наличия пострадавших, и спасательные работы были завершены.

По итогам учения руководством была дана высокая оценка оперативности прибытия и слаженности действий всех сил и средств, участвующих в ликвидации аварии. Личный состав АСС области в ходе учения проявил старание и высокий профессионализм, получил дополнительные навыки в оценке обстановки и принятии обоснованных решений, в практических действиях по ликвидации последствий аварии на предприятии, применяющем в производстве АХОВ.