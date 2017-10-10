Спасительные оковы

13:30, 10 октября 2017, ПАИ

Псков, несмотря на беспощадную и кое-где бессмысленную вырубку деревьев, пока ещё зелёный город. За кронами Управление городского хозяйства в рамках своих представлений о прекрасном следит, а вот у подножия псковских деревьев творится форменное, но в основном бесформенное безобразие.

Ни один город не может обойтись без приствольных решеток, а Псков обходится. Про эту важную деталь у нас почему-то забывают. С деревьями в городе вообще не очень церемонятся. В итоге мы расплачиваемся за это пыльными тротуарами и всесезонно чумазой обувью.

Приствольные решётки, уверен известный блогер Илья Варламов, «призваны защищать деревья от людей, людей от деревьев». К тому же в городе, за которым следят, не должно быть открытого грунта, но грунта у нас в изобилии, а решёток практически нет. Деревья растут дикарём, как придётся.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Изредка решётки в Пскове всё же встречаются, в основном они сконцентрированы на реконструированных улицах Ленина и Пушкина. Впрочем, свою функцию они здесь практически не выполняют. Почва под ними переуплотнена, а коварная псковская земля всё равно оказывается поверх решёток. Чистоты и аккуратности это, конечно, не добавляет.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин















Больше решёток в городе обнаружить не удалось. Есть весьма сомнительный вариант благоустройства с четырьмя бетонными бордюрами по периметру дерева. Он встречается повсеместно: и на набережных, и на улицах-проспектах. Но, во-первых, это некрасиво, во-вторых, прошлый век и никого ни от чего не защищает.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Имеются и примеры псевдозаботы о деревьях - на улице Некрасова у одного ресторанно-гостиничного комплекса. Круг из плиточек вокруг стволов выглядит симпатично, но в итоге абсолютно бесполезен и для самого дерева, и для пешехода, опасающегося за чистоту обуви. В другом конце улицы Некрасова, что ближе к перекрёстку с Карла Маркса, а также на Рижском проспекте были робкие попытки защитить деревья, очертив круг из объёмных плиток, но попытки эти разбились о действительность. Круги вокруг ёлочек на Рижском затоптаны, а кое-где вообще используются под велостоянку.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Если уж на металлические изделия у города совсем нет денег, можно заняться мульчированием и периметр, в котором растут деревья, засыпать декоративной щепой или измельчённой корой. И беспечный горожанин лишний раз в щепу не полезет, и вода сквозь неё замечательно проходит, и выглядит аккуратно. Кроме того, ветру будет затруднительно подымать клубы пыли с такой «клумбы».

Деревья до сих пор не стали полноправным градостроительным элементом, скорее, это что-то необязательное, поэтому на городских улицах они испытывают колоссальный стресс и растут, скорее, вопреки, но при этом постоянно помогают человеку. Среди листвы легче дышится, смягчаются световые контрасты, не так утомляют шум и жара, а эффект от очищения и охлаждения одного молодого здорового дерева эквивалентен 10 комнатным кондиционерам воздуха, работающим по 20 часов в день. Линия деревьев, растущих вдоль дороги, уменьшает загрязнение на 9-13%, а количество пыли, которая витает в воздухе около этих деревьев на 27-42% ниже, по сравнению с открытой площадкой.

К обрамлению городских лёгких надо бы относиться более трепетно. Например, так, как это сделано в сквере у гостиницы «Рижская».

Приствольные решётки могут быть настоящими произведениями искусства. Из обычной, утилитарной городской детали полёт дизайнерской мысли способен сотворить шедевр. Только посмотрите, на что способна человеческая фантазия в сочетании с любовью к родному городу. И деревья целы, и обувь блестит.