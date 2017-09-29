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Общество

700 единиц оружия изъяла из незаконного оборота псковская Росгвардия

В Пскове под руководством начальника отдела Росгвардии по Псковской области полковника Игоря Иванова состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы за 9 месяцев 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, а также пути их наиболее эффективного решения.

За отчетный период, подразделениями лицензионно-разрешительной работы оказано более 9 тысяч государственных услуг, выявлено свыше 1 тысячи нарушений правил хранения и использования оружия, из незаконного оборота изъято 700 единиц оружия.

В завершение мероприятия полковник Игорь Иванов наградил отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарностями. 

Также начальник отдела Росгвардии по Псковской области вручил погоны сотрудникам районных подразделений лицензионно-разрешительной работы, которым были присвоены очередные специальные звания.

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