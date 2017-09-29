0
16:09
Бывают странные сближенья
10:58
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
09:11
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
11:56
История в металле
09:36
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
16:36
Музыка для всех
11:58
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
Еще новости
  • Коротко
Культура

Московское

Л. Зуров. // «Перезвоны», № 28 (1), январь 1927 г.

Потяжелеют и мягкими складками начнут сползать с крыш снега, пожелтеют унавоженные дороги, отпотеют черные сучья садов, и затуманенная сырыми снегами Москва зашумит великопостным базаром.

У кремлевской стены остановятся крытые коврами розвальни. Подмосковные огородники голосисто начнут зазывать народ к деревянным палаткам по кислокачанную капусту, грузди, моченую антоновку, клюкву, липовый мед да белый сушеный гриб.

Но отшумит базар, зазвенит о лед первый лом, с оттаявших площадей сметут растерянное мужицкими обозами сено, треснет лед на Москве-реке, на Арбате лопнет первая березовая почка, и над золотыми посвежевшими куполами галки будут кричать пронзительно и радостно.

Теплым ветром овеет затихшую Москву закапанная воском Вербная неделя. Меж девичьих ладоней пророзовеет Четверг.

Подойдет робко ночь со Страстной на Светлое Воскресение.

В одиннадцатом часу освещают кремлевские соборы. Задрожат отблески на вызолоченной через огонь главе восьмиугольной Ивановской колокольни и пятиглавом соборе Успенском.

Затихнет ропот тысячной толпы, и трепетными огнями зажгутся первые свечи. В полночь над старым Кремлем бухнет первый удар Ивана Великого, густой волной поплывет в ночь и загудит ответно Москва радостным звоном своих колоколен.

А над Кремлем, над мокрыми зеленеющими полями Руси – зерна тихих звезд. Отгудит Москва, снова ударят кремлевские звонари во все колокола, и под общий перезвон, колыхнувший пламя свеч, из двенадцати соборов тронутся древние хоругви, златокованные кресты и иконы мимо освещенных снизу стен. Тысячи огней понесет жаркая толпа, крестясь и подпевая: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех».

Радостные мелкие звоны, девичьи лица, весеннее небо Москвы.

А над Замоскворечьем и ветвями Александровского сада бесшумно пронесутся, прорезав небо, потешные огни и, развернувшись в венцы, алыми и изумрудными звездами, потекут вниз, отражаясь в черных водах чуткой реки.

* * *

Утром в открыты окна – звонкая веселая медь.

На столе – пасхи, куличи, бабы и горки яиц в молодой колкой зелени. На прибранных солнечных улицах хлопают под ветром флаги.

Идти в Кремль на поклон мощам по усыпанным песком дорожкам, мимо пушке, выставленных за ограды соборов, и, словно первый раз, слышать волнующий звон, видеть кирпичные стены и небо и знать, что мягкий ветер качает в садах сережки берез, а в полях – мохнатый ивняк.

Женщины в шляпках крестятся, а женщины в платках целуют каждую икону.

Своды колокольни прохладны. Сырая лестница ведет мимо площадок, где сереют старые купели и белеет голубиный помет, ведет выше туда, где, переливаясь, бьются и дрожат старые колокола. Ветер прохладно дует в лицо. Звонарь, упершись ногами в настил, забыв все на свете ради звона гудящего, раскачивает тяжелый язык. Когда руки умаются, звонарь ляжет на перила и кажется ему, что качается плавно колокольня, вот упадет.

В колокола вцепятся московские ребята. Под незнающими буйными руками целый день будут всклокоченно – лихо петь колокола.

В крылатом голубином плену – чистое небо.

На окраинах Москвы яйца катают. Круглая песчаная лунка – широкий конь – уравнена, утрамбована.

На девичьем поле – разъезд. Купцы катают сестер, что чинно сидят в шубах красного плюша или зеленого бархата.

Бурые в масле жеребцы и соловые кони шибко идут.

Сбруя – пунцовый бархат с золотым набором.

Румяные купеческие дочки прячут лица в легкие шелковые шали.

Где-то переулком с песней идут студенты. Шинели нараспашку, вольный шаг, березовый лист на гербах фуражек. Москва пахнет землей, травой, деревней.

С колоколен – разлетные звоны. Все в грудь. Не расскажешь – замрешь. Знать, весна. Знать, в перелесках Руси распустилась черемуха.

* * *

Отзвенели дни. Шел девятнадцатый. Много московских ребят полегло на родимых полях. Не пришлось им больше потоптать весенней травы.

Раньше в московских семьях радость ли, печаль ли, да и при тихой жизни каждый год гостила Матушка Иверская.

Хлебнула горя Москва. Закрыли Иверскую. Каждый день бились кликуши у закрытой часовни.

Перед Пасхой собирались женщины идти заутреню слушать. Но на темных улицах гремела стрельба красноармейских патрулей, охранявших подходы к церквам.

* * *

Чтобы к Сергию Преподобному идти, нужно завернуть по дороге в Хотьков монастырь, на поклон к его родителям.

В Троице-Сергиевской лавре, на монастырских вратах написан Сергий. То в лесу он работает, то дровишки несет. Среди зелени прекрасной – родной, тихий, радостный Сергий.

В девятнадцатом году молодых монахов от Сергия взяли на военную службу, а старые боялись служить, но все же заутреню Пасхальную собрались править в потайной келье. Среди тихих молитв, в полночь, услышали монахи удары колокола. На дворе монастыря ходил красноармейский патруль. Комиссар выскочил из караульного помещения и приказал звонаря с колокольни снять.

Красноармеец не вернулся. Ровный, печальный звон падал с колокольни. Долго ждал комиссар, послал второго. Но и тот не вернулся. Тогда он сам полез на колокольню. Наверху он увидел лежавших в беспамятстве двух красноармейцев и старого седого сгорбленного старичка, что звонил.

- Ты что звонишь! – ругнул комиссар старика.

- Час пришел, и я звоню, - тихо ответил тот, - а ты посмотри вправо.

Средь весенней тьмы увидел комиссар, как по полям колыхалось море белых человеческих черепов, и росло оно и было страшно в своем движении.

- Звони, - прошептал комиссар и упал на мокрые доски.

С тех пор сняли постой с Сергиевой обители.

Так рассказывала Москва в девятнадцатом году, так рассказывает и теперь.

* * *

В русской семье за границей я видел у иконы Владычицы подвешенное в кисейном мешочке пасхальное яйцо от кремлевской заутрени. Оно было очень легкое. В середине его сухо стучала мертвая ссохшаяся сердцевинка. Лишь одно грустное слово было выцарапано на алом лаке:

Это слово было «Москва».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
29 сентября 2017
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
26 сентября 2017
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
Музыка для всех
25 сентября 2017
Музыка для всех
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
25 сентября 2017
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
23 сентября 2017
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове 1

Идет загрузка...