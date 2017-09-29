Андрей Турчак поднялся на 3-е место в медиарейтинге губернаторов по теме «ЖКХ»

16:28, 29 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак занял 3-е место в подготовленном компанией «Медиалогия» медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ за август 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Первую строчку в ТОП-50 упоминаемости глав субъектов РФ по теме «ЖКХ» занял мэр Москвы Сергей Собянин. Его МедиаИндекс составил 7727,1. На втором месте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с МедиаИндексом 7147,8. МедиаИндекс псковского губернатора - 6901,5. Он поднялся в рейтинге на 41 пункт

Представители «Медиалогии» пояснили, что поводом для роста позиций Андрея Турчака в медиарейтинге стала состоявшаяся 14 августа рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. http://informpskov.ru/news/250136.html

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