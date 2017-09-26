Полицейские с поличным задержали великолучанина, вывозившего на тачке чужое имущество

16:45, 29 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали с поличным горожанина, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 28 сентября из дома по улице Силина путем взлома замка была совершена кража газового баллона, металлической тачки и электропроводки. Одна из женщин, проживающих в соседней квартире, услышала подозрительный шум и сразу вызвала полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции заметил, как неизвестный мужчина на тачке вывозил от дома имущество. Его задержали и доставили для разбирательства в ОМВД России по городу Великие Луки.

Задержанным оказался безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин 1976 года рождения.

Похищенное изъято. Проводится проверка. Устанавливается причастность этого гражданина и к другим подобным преступлениям.