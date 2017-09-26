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Полицейские с поличным задержали великолучанина, вывозившего на тачке чужое имущество

В Великих Луках полицейские задержали с поличным горожанина, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 28 сентября из дома по улице Силина путем  взлома замка была совершена кража газового  баллона, металлической  тачки и электропроводки. Одна из женщин, проживающих в соседней квартире, услышала подозрительный шум и сразу вызвала полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции заметил, как  неизвестный мужчина на тачке вывозил от дома имущество. Его задержали и доставили для разбирательства в ОМВД России по городу Великие Луки.

Задержанным оказался  безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин 1976 года рождения.

Похищенное изъято. Проводится проверка. Устанавливается причастность этого гражданина и к другим подобным преступлениям.

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