Всероссийский фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда» стартовал в Пскове

16:49, 29 сентября 2017, ПАИ

Центр приема Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Юность» в Пскове дал старт Всероссийскому фестивалю «ГТО - одна страна, одна команда». Фестиваль продлится с 20 сентября по 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках фестиваля участники не только сдают норматив на получение знака ГТО, но и соревнуются между собой по максимальным результатам на всероссийском уровне. Итоги подводятся по каждому виду нормативов.

Накануне, 28 сентября, в фестивале приняли участие сотрудники ПАО «МТС» и учащиеся школ Пскова. 29 сентября более 100 учеников школы № 24 имени Л. И. Малякова сдали нормы ГТО в рамках фестиваля.