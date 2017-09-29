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Политика

Прием граждан по личным вопросам прошел в Плюссе и Пскове в рамках работы мобильной приемной президента РФ

С 26 по 29 сентября в Псковской области работала мобильная приемная президента Российской Федерации под руководством помощника полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Елены Малининой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе работы мобильной приемной 26 сентября состоялся выезд в поселок Плюсса, где проведен личный прием по вопросу ремонта пешеходного моста через реку Курею в деревне Гривцево Плюсского района.

28 сентября в приемной президента РФ в Псковской области состоялся личный прием граждан, в ходе которого рассмотрены шесть обращений жителей Псковской области. Обращения касались вопросов обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке Красноармейской набережной, оснащения детского отделения реабилитации Детской областной больницы медицинским оборудованием для оказания реабилитационной помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проведения капитального ремонта инженерных сетей и обеспечения централизованного теплоснабжения жилых домов, обустройства детской игровой площадки.

В работе мобильной приемной президента Российской Федерации также приняли участие главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, прокурор Псковской области Сергей Белов, должностные лица органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Псковской области.

По итогам работы мобильной приемной президента Российской Федерации губернатору Псковской области Андрею Турчаку даны поручения и установлены сроки для предоставления соответствующих докладов президенту РФ об их исполнении.

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