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Общество

300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода получит Псковская область

На продолжение строительства 2-го пускового комплекса «Северного обхода» вокруг Пскова выделят 300 млн рублей из федерального бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном комитете Псковской области по транспорту, решение о предоставлении региону финансовой поддержки было принято накануне на заседании Правительства Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что денежные средства поступят в Псковскую область в октябре этого года.

Напомним, строительство объекта осуществляется на средства федерального и областного бюджетов (6,8 млрд рублей). Ввод объездной в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса. Срок исполнения работ по контракту — декабрь 2019 года.

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