Заявивший о намерении просить политическое убежище в Эстонии Михаил Петров оказался в местной тюрьме

17:50, 29 сентября 2017, ПАИ

Псковский тренер Михаил Петров, в июне заявивший, что был вынужден бежать из России из-за преследований и попросить политическое убежище в Эстонии, находится в эстонской тюрьме. Об этом в социальной сети Facebook рассказал его друг, известный фотограф Дмитрий Марков.

По его словам, Петров передал ему следующее: «Сообщи сейчас просто, что я сижу три месяца. Ещё два дали. В СИЗО. Эстония сейчас возглавила Евросоюз, пусть все знают, что у них человек ни за что сидит». «Всё, и не пытайте меня подробностями», - добавил Дмитрий Марков.

Напомним, 26 июня Михаил Петров, известный разнонаправленной политической активностью, сообщил в соцсетях, что бежал из России и попросил политического убежища в Эстонии. По его словам, причиной стала информация о том, что им аинтересовались российские спецслужбы, которые решили его «в ближайшее время «закрыть». В частности, предполагал Михаил Петров, гнев силовиков могла вызвать акция, проведенная им накануне: под его руководством школьники раскрасили забор 76-й дивизии антивоенными рисунками.

Добавим, что сюжет об этом вышел на канале «Россия 24».