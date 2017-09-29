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Ралли «Cupper Псков-2017» стартовало
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Спорт

Ралли «Cupper Псков-2017» стартовало

Сегодня, 29 сентября, в Пскове на набережной реки Великой проходит официальная церемония открытия ралли «Cupper Псков-2017». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, гонщиков поприветствовал депутат псковской городской думы Григорий Турчин. Он пожелал гонщикам удачи на старте и на финише, поблагодарил президента Федерации автоспорта Псковской области Олега Мыслевича за организацию автоспортивного праздника, в которой он «из года в год вкладывает душу и силы». «Хорошо старта и финиша, чтобы обошлось без травм», - сказал Григорий Турчин.

Технический директор компании Cupper Сергей Мамыкин сказал, что он рад приветствовать гонщиков из всей России в Пскове, поздравил их с этим событием. «Завтра будет замечательная гонка», - подчеркнул он.

В свою очередь Олег Мыслевич напомнил, что первое «Ралли Псков» после долгого перерыва состоялось в 2002 году. Тогда было всего 18 экипажей. «Сегодня, спустя 15 лет, быстрейших пилотов России и Белоруссии встречает гостеприимный Псков. Спасибо, что приезжаете на гонку каждый год, надеюсь, что любимые вами дороги и в этом году оставят хорошее впечатление», - заявил Олег Мыслевич и объявил ралли «Cupper Псков-2017» официально открытым.

Церемония прододжилась представлением экипажей. Первыми через стартовую арку проехали автомобили, выступающие в зачете «Наша классика» (машины отечественного производства с приводом на заднюю ось). 

Участие в соревновании примут 71 экипажей, в том числе 4 с участием псковичей. Под стартовым номером 22 завтра, 30 сентября, на трассу уйдут мастер спорта Александр Горланов и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.

Технический старт будет дан утром 30 сентября из окрестностей Изборска. Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков.

Зрительская зона на ралли «Cupper Псков-2017» расположится на центральной площади деревни Лавры Печорского района. Там пройдёт скоростной участок №4. Стартует он в районе деревни Железово в 13:35. Дороги будут перекрыты с 13:00. Движение гражданским автомобилям вновь разрешат в 15:30.

Финиш состоится в Пскове на улице Маргелова, в 21:00 в КСК «Супер» в концертном зале «Пароход» пройдёт церемония награждения победителей.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» носит статус 18-го этапа Кубка России по ралли, финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.


 

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