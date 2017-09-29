Акция «Трафарет - стой! посмотри налево, посмотри направо!» прошла в Опочке

21:01, 29 сентября 2017, ПАИ

В рамках Недели безопасности дорожного движения в Опочке прошла акция «Трафарет - стой! посмотри налево, посмотри направо!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этом профилактическом мероприятии приняли участие врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» П. Н. Михайлов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения О. В. Алексеева, глава городского поселения А. И. Долгоносов, а также ученики 7-го класса местной гимназии со своим классным руководителем М. И. Шершневой.

С помощью заранее подготовленных трафаретов и баллончиков с краской около пешеходного перехода на одной из центральных площадей города ребята наносили на асфальт такие простые, но важные слова «Стой! Посмотри налево, посмотри направо!».

По замыслу организаторов, эта надпись должна будет привлечь внимание пешеходов и напомнить им, что на проезжей части всегда следует быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвами ДТП.

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«Данный пешеходный переход был выбран не случайно, поскольку это самая близкая «зебра» рядом с начальной школой. И каждый день по ней спешат на занятия учащиеся младших классов. Предупреждающие надписи в таком месте не могут не привлечь внимания юных горожан», - отметили в ведомстве.