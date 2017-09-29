0
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
16:14
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Бывают странные сближенья
15:01
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
14:35
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
14:04
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
12:15
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
Еще новости
Общество

Акция «Трафарет - стой! посмотри налево, посмотри направо!» прошла в Опочке

В рамках  Недели безопасности дорожного движения в Опочке  прошла акция «Трафарет - стой! посмотри налево, посмотри направо!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этом профилактическом мероприятии  приняли участие врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» П. Н. Михайлов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения О. В. Алексеева, глава городского поселения А. И. Долгоносов, а также ученики 7-го класса  местной гимназии со своим классным руководителем М. И. Шершневой.

С помощью заранее подготовленных трафаретов и баллончиков с краской  около пешеходного перехода на одной из центральных площадей  города ребята наносили на асфальт такие простые, но важные слова «Стой! Посмотри налево, посмотри направо!».

По замыслу организаторов, эта надпись должна будет  привлечь внимание пешеходов и напомнить им, что на проезжей части  всегда следует быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвами ДТП.

«Данный пешеходный переход  был выбран не случайно, поскольку  это самая близкая «зебра» рядом с начальной школой.  И каждый день по ней спешат на занятия учащиеся  младших  классов. Предупреждающие  надписи в таком месте не могут не привлечь внимания юных горожан», - отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
29 сентября 2017
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон 1
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
29 сентября 2017
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
29 сентября 2017
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
29 сентября 2017
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 2
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко

Идет загрузка...