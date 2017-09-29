0
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
16:14
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Бывают странные сближенья
15:01
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
14:35
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
14:04
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
12:15
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
Еще новости
Общество

Вопрос о выделение допсредств на завершение процедуры лесоустройства Псковской области рассмотрят в Минприроды

Сегодня, 29 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова с заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили программу лесоустройства Псковской области. В результате была достигнута договоренность о рассмотрении в Министерстве предложений Псковской области о выделении дополнительного финансирования на завершение процедуры лесоустройства региона, что позволит повысить эффективность ведения лесного хозяйства.

Кроме того, Сергей Перников доложил Ивану Валентику об успешном завершении пожароопасного сезона и полном выполнении плана по искусственному лесовосстановлению на 2017 год.

В завершение встречи Иван Валентик выразил готовность посетить Псковский регион в ноябре с целью ознакомления с работой местных лесопитомников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
29 сентября 2017
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон 1
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
29 сентября 2017
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
29 сентября 2017
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
29 сентября 2017
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 2
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко

Идет загрузка...