Вопрос о выделение допсредств на завершение процедуры лесоустройства Псковской области рассмотрят в Минприроды

21:10, 29 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова с заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили программу лесоустройства Псковской области. В результате была достигнута договоренность о рассмотрении в Министерстве предложений Псковской области о выделении дополнительного финансирования на завершение процедуры лесоустройства региона, что позволит повысить эффективность ведения лесного хозяйства.

Кроме того, Сергей Перников доложил Ивану Валентику об успешном завершении пожароопасного сезона и полном выполнении плана по искусственному лесовосстановлению на 2017 год.

В завершение встречи Иван Валентик выразил готовность посетить Псковский регион в ноябре с целью ознакомления с работой местных лесопитомников.