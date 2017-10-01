На дорогах в Бежаницах запланирован ямочный ремонт

13:11, 01 октября 2017, ПАИ

На муниципальных дорогах в Бежаницах запланирован ямочный ремонт. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Асфальтобетонные покрытия будут обновлены на улицах Дружбы (в том числе съезды к домам №№ 1, 1а, 4, 8, 14), Лары Михеенко, Первомайской, Энергетиков, Солнечной, Пакгаузной, Вокзальной (площадь у железнодорожного вокзала), Красных Зорь, Строителей, Труда, Красавцева, Советской, 20-24, Стрепетова, Аэродромной, в переулках Советский, Молодежный, Детский.

Кроме того, на улице Вокзальной появится металлический забор, на его установку заложено 99 тысяч 894 рубля.

Источник финансирования – бюджет городского поселения. Срок исполнения договоров - 30 ноября 2017 года.