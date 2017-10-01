До конца ноября будут благоустроены дворы на восьми улицах Новоржева
В городе Новоржеве будут благоустроены дворы на восьми улицах. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Работы запланированы на следующих улицах: Германа, 40, 42, 44, 46, 48, 57, Пушкина, 152, 152А, 150Б, Медицинской, 11, 13, 15, 17, 17А, Пригородной, 10, 15, 17, 19, Медицинской, 49, Псковской, 1-4, 9-14, 20-23, Меллиораторов, 4, Льва Толстого, 41.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 223 тысячи 160 рублей, средства предусмотрены в бюджете района. Срок исполнения – до 30 ноября 2017 года.