0
22:55
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
22:44
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
22:35
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
21:21
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Еще новости
Страна и мир

В Южной Корее запретили ICO

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о запрете любых форм первичного предложения токенов (ICO) и усилении контроля за криптовалютами на территории страны. Об этом пишет Afisha Daily.

По мнению Министерства финансов Южной Кореи, получение средств через ICO в разы увеличивает риски финансового мошенничества, поэтому торговля виртуальными валютами впредь будет регулироваться законодательно. В отношении финансовых учреждений и лиц, участвующих в запуске криптовалют, будут предусмотрены штрафы, однако их размер не уточняется.

На момент публикации заметки, по данным агрегатора Coinmarketcap, курс биткоина составлял 4185 долларов за единицу.

Ранее запрет на проведение ICO объявил Народный банк Китая. Ведомство отказалось признавать токены платежным инструментом и потребовало запретить все услуги по размещению ICO. После этого цена за один биткоин опустилась ниже 4000 долларов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
29 сентября 2017
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
28 сентября 2017
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях 1
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
26 сентября 2017
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России

Идет загрузка...