В Южной Корее запретили ICO

22:30, 29 сентября 2017, ПАИ

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о запрете любых форм первичного предложения токенов (ICO) и усилении контроля за криптовалютами на территории страны. Об этом пишет Afisha Daily.

По мнению Министерства финансов Южной Кореи, получение средств через ICO в разы увеличивает риски финансового мошенничества, поэтому торговля виртуальными валютами впредь будет регулироваться законодательно. В отношении финансовых учреждений и лиц, участвующих в запуске криптовалют, будут предусмотрены штрафы, однако их размер не уточняется.

На момент публикации заметки, по данным агрегатора Coinmarketcap, курс биткоина составлял 4185 долларов за единицу.

Ранее запрет на проведение ICO объявил Народный банк Китая. Ведомство отказалось признавать токены платежным инструментом и потребовало запретить все услуги по размещению ICO. После этого цена за один биткоин опустилась ниже 4000 долларов.