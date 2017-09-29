Тимати снял документальный фильм о самом себе

22:02, 29 сентября 2017, ПАИ

Тимати опубликовал на своем ютьюб-канале документальный фильм «Поколение». Об этом сообщает Afisha Daily.

Видео длится двенадцать минут и посвящено закулисной жизни музыканта. В нем рэпер рассказал о расширении лейбла Black Star и планах подписания артистов из Германии, Франции и США, своей семье и о том, как изменилась его жизнь после рождения дочери.

Помимо прочего, в фильм вошли кадры со съемок клипа «Поколение» с участием Гуфа и Скриптонита, а также репетиции к предстоящему концерту в «Олимпийском».