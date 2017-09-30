Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация

13:54, 30 сентября 2017, ПАИ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресковой живописью 1460 года, расположенная в селе Мелётово Псковского района, будет отреставрирована. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации.

Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Максимальная цена контракта – 3 млн 999 тысяч рублей. Работы будут проводиться в три этапа: до 25 декабря 2017 года, 30 марта, 30 апреля 2018 года.

Церковь Успения Богородицы села Мелётово – единственный сохранившийся памятник псковской монументальной живописи XV века.

В 1949 году были выполнены работы по консервации храма. К 1957 году он оказался в аварийном состоянии. В 1959-м разработан проект его реставрации, и к 1961 году архитектурная реставрация, в основном, была закончена, через два года начались реставрационные работы по живописи. К настоящему времени в интерьере церкви сохранилось около 99 живописных сюжетов. В ходе работ специалисты отмечали технологические особенности мелётовской росписи: плохое сцепление слоев грунта под роспись и краски в живописном слое, отсюда проистекают многие проблемы сохранности памятника.

К началу 90-х годов инженерно-техническое состояние церкви заметно ухудшилось: начался подсос влаги, появились трещины в кладке, высолы и ямчуга на стенописи. Это привело к ухудшению сохранности фресок. Были выполнены незначительные по объему противоаварийные укрепления фресковой живописи, грунта стенописи в алтарной апсиде и арочных проемах в жертвеннике и дьяконнике, в основании барабана и на сводах четверика. Больше работы там не проводились.