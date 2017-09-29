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Страна и мир

Лишь четверть осужденных за наркопреступления в России относятся к производителям и распространителям

В России чаще всего осуждают за незаконный оборот наркотиков не распространителей, а потребителей. Об этом говорится в докладе младшего научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете Алексея Кнорре.

По данным Кнорре, осужденные за наркопреступления составляют четверть от всех отбывающих наказание в российских колониях, их количество составляет от 103 тыс. до 114,5 тыс. человек. Три четверти осужденных — обычные потребители, лишь четверть наказывается за производство и сбыт наркотиков. Половина судебных случаев заканчивается реальным тюремным сроком, на лечение направляются только около 4%.

Чаще всего, отмечает Кнорре, полицейскими изымаются наркотики, вес которых немного превышает разрешенную норму — около 6 граммов марихуаны или гашиша. «Наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», — пишет исследователь. Он подчеркивает, что его работа не является доказательством манипуляций со стороны правоохранительных органов, но ставит под сомнения ведомственную криминальную статистику.

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