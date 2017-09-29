Студентка «Британки» провела бактериальный анализ икон в храмах Москвы

22:43, 29 сентября 2017, ПАИ

Студентка Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова в рамках собственного проекта «Путешествие человеческого микробиома» проанализировала смывы с икон из нескольких московских церквей. The Village опубликовал ее рассказ об эксперименте.

Девушка рассказала, что с детства увлекалась всем, что было связано с медициной. Из-за сложностей в изучении химии она отказалась от поступления в один из медицинских вузов Москвы и решила после школы продолжить обучение в «Британке». Уже на первом курсе она реализовала свое увлечение микроорганизмами, представив лайтбокс с фотографиями культур в чашках Петри на собственной выставке.

Идея провести бактериальный анализ икон, призналась Федорова, пришла ей случайно. «Я просто подумала, что круто было бы собрать образцы с икон из разных церквей, вырастить эти микроорганизмы и визуализировать. Я верю в Бога и в то, что каждый человек и есть Бог, а значит, и в людей я верю», — сказала студентка.

Для проведения эксперимента Федорова выбрала район Замоскворечье у станции метро «Третьяковская». Вместе с помощницей, сотрудницей научной лаборатории, они заходили в первые попавшиеся на пути церкви. В итоге им удалось собрать в шести церквях смывы с десяти икон, включая Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, «Неупиваемой Чаши». «Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей», — отметила девушка.

После этого Федорова и ее единомышленница начали высеивать микроорганизмы в лаборатории и проводить их идентификацию. Большинство из них представляли собой условно-патогенные организмы: стафилококки, стрептококки, синегнойные палочки, кишечные палочки.

Федорова все еще не решила, будет ли где-то выставлять результаты и фотографии эксперимента. Она почти уверена, что ее работу воспримут как открытую провокацию.