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Страна и мир

Pornhub адаптировал сайт для слабовидящих пользователей

Pornhub оптимизировал порносайт для слабовидящих. Об этом ообщается в официальном блоге порносайта.

На сайте появился специальный раздел «Visually Impaired», который имеет увеличенный шрифт, настраиваемые цветовые контрасты, а также специальные «горячие клавиши» для удобного переключения видео.

Адаптированная версия использует различные плагины и расширения, улучшающие чтение с экрана для слабовидящих пользователей. Кроме того, при создании разработчики консультировались с людьми с инвалидностью по зрению, чтобы сделать сайт максимально доступным.

«Доступность всегда была неотъемлемой частью политики Pornhub. Мы неустанно работали над тем, чтобы все наши поклонники могли получать удовольствие от контента», — заявил вице-президент компании Кори Прайс.

В прошлом году Pornhub запустил раздел «Described Video» для незрячих пользователей, в котором ролики сопровождались дополнительной аудиодорожкой, описывающей все, что происходит на экране.

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