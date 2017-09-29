0
22:55
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
22:44
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
22:35
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
21:21
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Еще новости
Страна и мир

Неизвестный пытался поджечь редакцию «Ленты.ру»

В ночь на 29 сентября неизвестный совершил нападение на московский офис «Ленты.ру» на Даниловской мануфактуре, сообщается на сайте интернет-издания.

Злоумышленник примерно в 2.00 ночи разбил окна редакции и разрисовал стены нацистской символикой, оставив также надпись: «Врешь Лента». После этого преступник кинул в офис бутылку с зажигательной смесью.

В результате нападения никто не пострадал. Возгорание было вовремя ликвидировано сотрудниками местной охранной организации. Нападавший скрылся с места преступления.

Полиция начала проверку по факту нападения на офис «Ленты.ру». «По данному факту проводится проверка, организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего указанное деяние», — заявили в пресс-службе МВД.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
29 сентября 2017
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
28 сентября 2017
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях 1
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
26 сентября 2017
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России

Идет загрузка...