Неизвестный пытался поджечь редакцию «Ленты.ру»

21:38, 29 сентября 2017, ПАИ

В ночь на 29 сентября неизвестный совершил нападение на московский офис «Ленты.ру» на Даниловской мануфактуре, сообщается на сайте интернет-издания.

Злоумышленник примерно в 2.00 ночи разбил окна редакции и разрисовал стены нацистской символикой, оставив также надпись: «Врешь Лента». После этого преступник кинул в офис бутылку с зажигательной смесью.

В результате нападения никто не пострадал. Возгорание было вовремя ликвидировано сотрудниками местной охранной организации. Нападавший скрылся с места преступления.

Полиция начала проверку по факту нападения на офис «Ленты.ру». «По данному факту проводится проверка, организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего указанное деяние», — заявили в пресс-службе МВД.