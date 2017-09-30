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Культура

Концертом гармонистов завершится фольклорный фестиваль в Усвятах

В Псковской области продолжается фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, который открылся 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

30 сентября в 13:00 в деревне Церковище Усвятского района у дома Ольги Сергеевой состоится встреча «А мы просо сеяли», а в 15:00 – народное гуляние и концерт с участием фольклорных коллективов из Дедовичского, Великолукского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Усвятского районов, города Пскова, Санкт-Петербурга и Белоруссии. На концерте прозвучат фольклорные песни, исполненные в традициях юга Псковской земли.

В 18:00 в посёлке Усвяты пройдёт концерт гармониста «золотой десятки» Геннадия Заволокина, народного гармониста Игоря Шипкова (Санкт-Петербург) и гармониста и исполнителя песен Александра Шломана (Белоруссия).

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